تعليق ناري لـ"أديب" على التعديل الوزاري المنتظر

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه يتردد أن البرلمان سيناقش أسماء الوزراء المرشحين للتعديل الوزاري غدا، مشيرًا إلى أن إيجاد وزير في مصر ليس سهل، حيث لم يعد الأمر مغنم.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنه من المرجح أن الوزراء الجدد سيكونون من داخل الوزارات، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز على الاستثمار، حيث تم تمهيد الأرض لجذب الاستثمارات.

وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنه من المرجح أن الوزراء الجدد سيكونون من داخل الوزارات، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز على الاستثمار، حيث تم تمهيد الأرض لجذب الاستثمارات.