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الهياكل العظمية

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الرئيس الفرنسي يعلن مقتل 33 إرهابيا في مالي

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ماكرون: ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ليس من شأني
ماكرون: ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ليس من شأني
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المصريون ووكالات

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«ترامب» يهين الرئيس الفرنسي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أن قوات بلاده قتلت 33 إرهابيا في مالي.
جاء ذلك خلال مخاطبته عددا من الفرنسيين المقيمين في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، التي يجري إليها زيارة رسمية.
وقال ماكرون، إن قوات "برخان" قتلت 33 إرهابيا، في عملية أمنية بمنطقة "موبتي" بمالي (جنوب سرقي)، حسبما نقلت وسائل إعلام بساحل العاج.
وأضاف أن العملية أسفرت أيضا عن تحرير جنديين ماليين كانا محتجزين، وعن اعتقال أحد الإرهابيين.
يذكر أن فرنسا أطلقت عملية "برخان" العسكرية في مالي منذ 2014 بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والحد من نفوذها.
كما بعثت الأمم المتحدة 15 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في مالي، إلا أنه لم يتم القضاء على التهديد الأمني فيها. -

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