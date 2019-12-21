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الهياكل العظمية

9 غوايش تغير مجرى الأحداث في قضية الهياكل العظمية بالإسكندرية

الهياكل العظمية

9 غوايش تغير مجرى الأحداث في قضية الهياكل العظمية بالإسكندرية

عمرو أديب

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مصرع 6 أشخاص جراء حريق في لاس فيغاس الأمريكية

عرب وعالم

الشرطة الأمريكية - أرشيفية
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
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المصريون ووكالات

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لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، السبت، جراء اندلاع حريق في بناء بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.
وحسب أخبار محلية، اندلع الحريق في الطابق الأول من البناء، قبل أن يندلع بسرعة في الطابقين الثاني والثالث.
وقال مسؤولون، إن الحريق أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 13 آخرين.
وفتحت الجهات المعنية، تحقيقا حول أسباب اندلاع الحريق. -

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