نجم الزمالك السابق: هذا هو معيار "كهربا" نجاح مع الأهلي

أكد أسامة نبيه،المدرب المساعد السابق للمنتخب المصري ، أن محمود عبدالمنعم كهربا، يملك إمكانيات فنية مميزة تمكنه من النجاح مع اى فريق يدافع عن ألوانه.

وأوضح " نبيه" ، الذى حل ضيفاً ببرنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت والمذاع على قناة «صدي البلد»، أن محمود كهربا، لاعب مميز ويمتلك إمكانيات هائلة ولكن نجاحه من عدمه مع الأهلي سيعتمد على عقليته فى المقام الأول، وهي ستكون معيار نجاحه مع الأهلي.