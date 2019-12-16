خبير استراتيجي: 2022 هو عام نهاية "أردوغان"

16 ديسمبر 2019 - 01:00 ص

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، عن أن فوز أكرم أوغلو في انتخابات إسطنبول وانتخابه كعمدة لها كان بمثابة أول صفعة يتلقاها الرئيس التركي رجب أردوغان الرئيس التركي، منوها أنه سيتم إجراء انتخابات جديدة في تركيا عام 2022.



وأوضح " سمير فرج"، خلال لقائة مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" ، المذاع على قناة mbc مصر ، اليوم الاحد ، أنه حدثت محاولات عديدة لاغتيال أكرم أوغلو، إلا أنه إذا عاش حتى موعد الانتخابات فسيفوز بانتخابات الرئاسة التركية.

