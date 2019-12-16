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"أديب" يكشف إنشاء قاعدة عسكرية لتركيا في ليبيا

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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، إن فايز السراج رئيس الحكومة الوفاق الليبية زار أمير قطر خلال الساعات الماضية، ثم توجه بعدها إلى اسطنبول واجتمع مع الرئيس التركي أردوغان مشيرا إلى أن الاتفاق الأمني بين تركيا وليبيا سيدخل البرلمان التركي هذا الأسبوع لإقراره، مضيفا: "وأنا بقولكم تركيا سترسل قوات، وهتعمل قاعدة عسكرية في ليبيا".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، أمس أن البند الرابع في هذا الاتفاق وجد قوة تدخل سريع، لافتا إلى أن وزير الخارجية التركي صرح مؤخرا بشأن وجود القوات "انتم بس تطلبوا"، مضيفا: "السراج بعد ما خلص في قطر طلع على اسطنبول، وأردوغان قاله موضوع ليبيا ده عندي".

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