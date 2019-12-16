  • الإثنين 16 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

الكشف عن المفاجأة التي يجهزها "مرتضى" للأهلي

مرتضى منصور

مرتضى: عندي مفاجأة هتصدم الأهلي قريب

كلوب

كلوب يهاجم قطر ويسخر من تنظيمها للبطولة

محمود الخطيب

نجم الأهلي سينتقل للزمالك .. وهذا ما سيفعله الأحمر لمنعه

كهربا

نجم الزمالك السابق: هذا هو معيار "كهربا" نجاح مع الأهلي

ممثل تركي شهير: أردوغان سينتهي أمره بالشنق أو السم

خبير استراتيجي: 2022 هو عام نهاية "أردوغان"

عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة هامة للرئيس السيسي بشأن أردوغان

شمس البارودي وزوجها حسن يوسف

حسن يوسف يكشف حقيقة خلع "البارودي" الحجاب

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: "هذا الصراع الخطير قادم لا محالة"

أون لاين

معلومة هامة عن نسبة المشتريات الأونلاين في مصر

بالفيديو..

تفاصيل أزمة إبراهيم حسن في مباراة أسوان بالدوري

الرياضة

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من مرتضى على زيارة وزير الرياضة للخطيب بمنزله

#

سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة العالم النووي

#

بالفيديو.. طرد «تريزيجيه» أمام كريستال بالاس

#

فيديو| زوج «أنغام» يتحدث عن «أصالة» وزوجها.. ماذا قال عن الأزمة معهما؟

كشف فرج عامر رئيس سموحة عن تفاصيل أزمة إبراهيم حسن مدير الكرة في النادي السكندري خلال مباراته مع أسوان بالدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق الأزرق بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري العام المصري.
وقال عامر خلال مدلخلة هاتفية  في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد امس، أن مدير الكرة إبراهيم حسن شرح للحكم أن أسوان نفذ إحدى الضربات الثابتة من مكان متقدم 10 ياردات عن مكان اللعبة الأساسي وطلب لعب الكرات من أماكنها.
وتابع قائلًا : "هنا أشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه إبراهيم حسن وهو ما جعله ينفعل بشدة لأنه شعر أنه لم يفعل شيئا يستحق الطرد".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامية شهيرة: وقعت في حب هذا الفنان من نظرة عين
» فنانة شهيرة: لهذه الأسباب طلقني سامي العدل مرتين
» فنانة شهيرة تحرج دينا الشربيني بتعليق ناري عن عمرو دياب
» "أديب" يكشف إنشاء قاعدة عسكرية لتركيا في ليبيا
» تفاصيل أزمة إبراهيم حسن في مباراة أسوان بالدوري
» هذا ما قاله "أديب" عن تصريحات "السيسي" بشأن ليبيا
» بالفيديو.. لحظة وصول فريق ليفربول إلى قطر
» موقف قطري مفاجئ من المصالحة مع السعودية
» أردوغان يهدد الولايات المتحدة بإغلاق قاعدة إنجرليك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية