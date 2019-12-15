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هذا ما قاله "أديب" عن تصريحات "السيسي" بشأن ليبيا

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال جلسات منتدى شباب العالم كانت قوية للغاية، وبالأخص التي تتعلق بليبيا، معقبا: "الرئيس اليوم لم يكن يتجمل أو يجامل طرف".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الأحد، أنه على بعد ساعة بالطائرة من القاهرة لن نجد دولة مستقرة، موضحا أن هناك كيانات كثيرة محيطة بنا لا تتوفر بها تعريف الدولة، حيث يجب أن يكون في الدولة جيش وطني واحد.
وأضاف أديب أن ميليشيات حزب الله تستحوذ على الضاحية الجنوبية في لبنان، لدرجة أنه لا يدخلها عسكري مرور، ونفس الأمر في سوريا، وأضاف معقبًا: "مصر ممكن يحصل فيها البهدلة دي، لأن مصر هي الجائزة الكبرى".

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