» مايا دياب تشعل مظاهرات لبنان بهذا الفيديو

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مايا دياب
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لبنان

انستجرام

مظاهرات

مايا دياب

أشعلت  الفنانة مايا دياب، أجواء المظاهرات في لبنان، حيث ظهرت وهي ترقص على مقدمة سيارتها، وتحث المتظاهرين على الاستمرار من أجل محاسبة الفاسدين .

ونشرت "مايا" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" مقطع فيديو لها وهي تمسك بعلمك لبنان وترقص على مقدمة سيارتها، وهي ترتدي ملابس "كاجوال" وكاب .

وتظهر "مايا" في فيديو آخر وهي تتحدث للمتظاهرين في أحد الميادين وتحثهم على محاسبة الفاسدين من النظام، حيث قالت:"أنا ماني جاية قول كلمة، أنا واحدة منكن وأقل منكن، قبل ما يفلوا خليهن يدوقوا شو يعني حبس، خليهن يفوتوا على الحبس" .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع فيديوهات مايا دياب، داعمين الاحتجاجات في لبنان.


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#ثورة #revolution #لبنان

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