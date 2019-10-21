تصريح غير متوقع للرئيس اللبناني علي الاحتجاجات

21 أكتوبر 2019 - 12:40 م

في تصريح غير متوقع للرئيس اللبناني عن التظاهرات التي يشهدها الشارع اللبناني لتدني الأوضاع الأقتصادية، قال ميشال عون، إن الاحتجاجات تعبر عن "آلام الناس".







وأضاف عون حسب صحف محلية إن "الاحتجاجات تعبر عن آلام الناس، لكن ليس من العدل توجيه الاتهام بالفساد إلى الجميع".



