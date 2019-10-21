» تعليق صادم من شيري عادل حول عودتها لـ معز مسعود

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زواج

معز مسعود

شيري عادل

يبدو أن ظهور الفنانة شيري عادل بصحبة زوجها السابق، معز مسعود، في مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثانية، قد أثار الجدل من جديد حول حقيقة رجوعهما لبعض مرة أخرى، وتداول الأخبار بكثرة حول هذا الأمر.

من جانبها، علقت الفنانة شيري، في لقاء مع برنامج "عرب ود"، المذاع على قناة روتانا، أنها "لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية أمام الكاميرات".

وعن سؤالها حول الابتعاد عن السينما في الفترة الأخيرة، أوضحت "شيري" خلال لقائها:" انها لا تتعمد الابتعاد عن أي من الأعمال السينمائية أو التليفزيونية، ولكن لا تجد الرسالة التي يجب أن تظهر فيها بشكل مختلف وجديد".

ويذكر أن الفنانة شيري عادل ارتبط بالداعية معز مسعود، في عام 2018، وأعلنوا انفصالهم بعد عام من الزواج .


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