أمريكا تعلن بقاء قوات لها في سوريا لهذا السبب

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، علي لسان وزير الدفاع مارك إسبر، بقاء بعض القوات الأمريكية فى البلدات القريبة من حقول النفط بشمال شرق سوريا.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، علي لسان وزير الدفاع مارك إسبر، بقاء بعض القوات الأمريكية فى البلدات القريبة من حقول النفط بشمال شرق سوريا.

وقال إسبر حسب وكالات أجنبية، أن القوات الأمريكية فى سوريا تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لمنع تنظيم داعش الإرهابى من الوصول لحقول النفط لكن لم يتخذ قرار بشأنه بقائها.

وقال إسبر حسب وكالات أجنبية، أن القوات الأمريكية فى سوريا تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لمنع تنظيم داعش الإرهابى من الوصول لحقول النفط لكن لم يتخذ قرار بشأنه بقائها.