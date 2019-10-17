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الأردن يطالب الاحتلال بوقف فوري لانتهاكات المسجد الأقصى

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الأقصى
الأقصى

المصريون ووكالات

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طالب الأردن، الخميس، إسرائيل، بالوقف الفوري لانتهاكات المسجد الأقصى.
جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، تلقت الأناضول نسخة منه.
وأدان القضاة، بحسب المصدر ذاته، "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وآخرها اقتحامات المتطرفين الواسعة لباحات المسجد والتضييق على المصلين وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".
واعتبر أن هذه الانتهاكات تمثل "ممارسة عبثية واستفزازية غير مسؤولة ومرفوضة وتتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي".
كما طالب الدبلوماسي الأردني، إسرائيل، باحترام حرمة المسجد الاقصى المبارك ومشاعر المسلمين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.
وأكد "أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين"، داعياً المجتمع الدولي للتحرك فورا والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، المسجد الأقصى، بمدينة القدس، بحراسة شرطية، بمناسبة "عيد العُرْش" اليهودي.
وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.
وتطالب "أوقاف" القدس ، التابعة إداريا للأردن، المسؤولة عن تسيير شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، دون أي استجابة من السلطات. -

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