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رئيس "فيفا" لامكان للعنصرية في ملاعب كرة القدم أو خارجها

الرياضة

إنفانتينو
إنفانتينو

المصريون ووكالات

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اتجاه لتعديل قوانين كرة القدم بسبب ما حدث لصلاح

قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، إنه لابد من محاربة العنصرية في ملاعب كرة القدم وخارجها، والرد عليها بقوة ومعاقبة العنصريين، وذلك في أعقاب إساءات عنصرية للاعبي المنتخب الإنجليزي خلال مباراتهم أمام بلغاريا الإثنين الماضي.
وفي تصريحات صحفية أثناء تواجده في بنغلاديش، أكد إنفانتينو "إذا تواجد عنصريون يسيئون معاملة لاعبي كرة القدم، فيتعين علينا إيقاف اللعبة، لا يمكننا السماح للعنصريين بالفوز، يجب أن تستمر كرة القدم وعلينا معاقبة المخطئين".
وأضاف رئيس (فيفا)، "لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع".
وشدد إنفانتينو أنه لابد من معاقبة العنصريين، وأنه الآن مع التكنولوجيا أصبح من السهل تحديد المذنبين بسهولة في المباريات، وأنه لابد من طردهم من الملعب وعدم السماح بدخولهم مرة آخرى.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب فتح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) التحقيق في أحداث عنصرية خلال مباراة إنجلترا وبلغاريا الإثنين الماضي، أدت لتوقف المباراة التي لعبت ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
وقرر حكم المباراة إيقافها لقيام بعض الجماهير البلغارية بإطلاق هتافات عنصرية تجاه لاعبي إنجلترا في المواجهة المقامة على ملعب " فاسيل ليفسكي ستاديوم" معقل بلغاريا.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى قيام الجمهور البلغاري بإطلاق هتافات عنصرية بعد مرور نصف ساعة من شوط المباراة الأول، ليقرر الحكم إيقاف اللقاء، وقام على إثرها المذيع الداخلي بتحذير الجماهير وأنه من الممكن اتخاذ قرار بإمكانية تأجيل أو إلغاء اللقاء في حالة تكرار تلك الهتافات.
واستأنف بعدها الحكم المواجهة بين المنتخبين ليتكرر نفس السيناريو قبل دقيقة من نهاية الشوط، ليتم اتخاذ قرار بإيقاف اللقاء مجددًا من قبل حكم المباراة.
بعدها أظهرت كاميرات التلفاز، قيام بعض الجماهير بمغادرة مدرجات ملعب المباراة، ليتم استئناف اللقاء مجددًا والذي انتهى بفوز إنجليزي كبير بستة أهداف نظيفة. -

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