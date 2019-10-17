"الفقي": "سد النهضة" قضية كيدية تهدف إلى هذا الأمر الخطير

17 أكتوبر 2019 - 10:00 م

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر والسياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن قضية بناء "سد النهضة" الإثيوبي، هي قضية كيدية تهدف إلى تعطيل مسيرة مصر نحو النمو والازدهار، مشيرًا إلى أن عملية بناء السد تهدف إلى خنق مصر، متهمًا عدة دول بالوقوف مع إثيوبيا في بناءه.



وأضاف "الفقي" في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، "أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لآبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بعد حصوله على جائزة "نوبل للسلام" قد يُساهدم في حل قضية "سد النهضة".



وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شديد الانضباط دائمًا في حديثه عن إثيوبيا و"سد النهضة" رغم تعثر المفاوضات.



وقال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن فيلم الممر، أحيا الشعور بحرب أكتور 1973 بقوة من جديد لدى الشعب المصري، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم ترتاح لفيلم الممر، مؤكدًا أنها لم تتغير ولكن أصبحت على ثقة بأن الشعب المصري يميل للسلام الآن.



وأضاف "الفقي" أن معركة الدبابات التي شهدتها حرب أكتوبر 1973، كانت أقوى معارك الدبابات منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر لم توثق كاملة حتى الآن، لافتًا إلى أن عملية بناء حائط الصواريخ كانت أهم مقدمات حرب أكتوبر 1973.



وأوضح الفقي، أن وزير الحربية الفريق محمد فوزي، هو الذي جمع شتات الجيش بعد 1967، كما أن لوزير الخارجية الأسبق محمود رياض، دورًا كبيرًا في الاستعداد لحرب أكتوبر 1973، كونه من أصل عسكري.









