سموحة يتعادل سلبيًا مع بيراميدز

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حسام حسن على أعتاب الأهلي

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سموحة

بيراميدز

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة بيراميدز وسموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

وبعد بداية هادئة تطورت إلى سيطرة من فريق بيراميدز الذي لم ينجح في الوصول إلى مرمى سموحة، باغت الضيف السكندري بهجمة خطيرة في الدقيقة 26 أسفرت عن عرضية حولها حسام حسن برأسية في القائم الأيمن لتضيع فرصة التقدم.

وسنحت فرصة التقدم في الدقيقة 74 لبيراميدز بعد انفراد تام اللاعب دودو الجباس لكن مهاجم بيراميدز سدد الكرة بيسراه لتمر بجوار القائم الأيسر بقليل ، بعدها استمر اللقاء لكن دون أي فرص حقيقة لينتهي بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة الثامنة فى المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بتسع نقاط ، بينما ارتفع رصيد سموحة الى النقطة الخامسة محتفظا بمركزه التاسع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز.


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