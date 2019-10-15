هذا هو موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

15 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

علق طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر، على مباراة منتخب مصر وبوتسوانا الودية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.



وقال مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «الحمد لله، أول مباراة للجهاز الجديد بعد تولينا المهمة منذ 6 أيام، والأمور ستتحسن الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يستهدف إسعاد الجمهور المصري الفترة المقبلة، عبر التتويج بأمم بأفريقيا، والتأهل إلى كأس العالم.



وتابع: «أوجه الشكر للاعبين على التزامهم المستمر، واستفدنا من التجربة وأتمنى التوفيق للمنتخب الفترة المقبلة».



وحول أزمة الهجوم بالنسبة لمنتخب مصر، قال: «معظم رؤوس الحربة في الأندية أجانب، وخلال الفترة الأخيرة يلاحظ مشاركة عدد من المهاجمين المصريين كأحمد ياسر ريان وطاهر محمد طاهر».



وتابع: «باب المنتخب مفتوح للجميع، المهم أن يقاتل اللاعب ويموت نفسه»، مشيرا إلى أن حمدي فتحي يجيد أداء اللاعب رقم 8 على الطريقة الأوروبية.



وأردف: «كان هناك نوع من التسرع من قبل اللاعبين خلال مباراة بوتسوانا، وهو ناجم عن إخفاق الفترة الماضية، حيث يشعر اللاعبون أنهم أغضبوا المصريين الفترة الماضية، ويرغبون في إسعادهم».

