صحيفة: بريطانيا تراجع تراخيص صادرات الأسلحة لتركيا

15 أكتوبر 2019 - 12:34 ص

قالت وسائل إعلام إنجليزية، إن المملكة المتحدة تراجع جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا، بينما تواجه أنقرة ضغوطا متزايدة بشأن هجومها العسكري في شمال سوريا.



وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن الوزراء البريطانيين قرروا تعليق إصدار أي تراخيص جديدة لمبيعات الأسلحة لتركيا خلال فترة المراجعة.



وانضمت إيطاليا، وهي أكبر دولة مصدرة للسلاح إلى تركيا العام الماضي، إلى حظر على بيع الأسلحة والذخيرة لأنقرة، وذلك بعد قراري فرنسا وألمانيا تعليق المبيعات.



كما أشارت إسبانيا إلى أنها مستعدة للقيام بذلك.

