"الصحة" تكشف حقيقة انتشار ميكروب خطير بالغردقة

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المصريون ـ متابعات

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قال مصدر بوزارة الصحة، إن هناك لجان مركزية تقوم بتفقد الفنادق في منطقة البحر الأحمر، وسحب عيناات من الغذاء والماء للتأكد من سلامتهم.
وأشار، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه تم رصد شكوى من 14 يوم أن بعض السياح عانوا من نزلة معوية في أحد فنادق الغردقة، موضحًا أنه على الفور تحركت لجنة وأجرت تحليل لعينات من الغذا والماء وجاءت النتيجة سلبية.
وعن مزعم بعض الصحف بانتشار ميكروب في الغردقة، كشف أنه تم إرسال لجان إلى كل فنادق البحر الأحمر لإجراء تحليل على الغذاء والماء، وستنهي اللجنة عملها أخر الأسبوع، وسيرسل التقرير إلى وزيرة الصحة، مؤكدا أن الغردقة لا يوجد بها أي أوبئة.


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