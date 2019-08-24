» هذا ما قاله كلوب عنهدف صلاح الثالث في مرمى أرسنال

24 أغسطس 2019 - 11:20 م

وصف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الهدف الذي أحرزه لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح في شباك أرسنال بالدوري المحلي (البريميرليغ) بـ"المذهل".

جاءت تصريحات كلوب عقب فوز ليفربول على أرسنال بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

وفي تصريح تليفزيوني، السبت، قال كلوب " هدف صلاح الثالث يعد مذهلًا،يا له من هدف".

وأضاف " رأيت مباراة رائعة من جانبنا، كنا رائعين، كان الأداء مليئًا بالطاقة و القوة و الرغبة و الشغف".

وأوضح كلوب " لقد تأقلمنا على خطة أرسنال, لكن كنا بحاجة إلى المزيد من الركض في الخلف".

وتابع المدرب الألماني تصريحاته بالقول " لسنا بحاجة إلى أن نجعل الجميع متحمس في كل ثانية في المباراة، نحن لسنا ديزني لاند".

واختتم كلوب تصريحاته بالقول "هويتنا هي الضغط و أظهرنا ذلك اليوم، لعبنا بأداء جيد في أول 4 مباريات، لكن اليوم كنا أفضل، لقد عملنا على الضغط المعاكس خلال هذا الأسبوع و رأيناه اليوم".



