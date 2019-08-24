  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:04 ص
بحث متقدم
صلاح و لويز

مدافع أرسنال يكشف أغرب ما قاله له صلاح عقب ضربة الجزاء

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

"الصحة" تكشف حقيقة انتشار ميكروب خطير بالغردقة

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على دعوة الإخوان للمصالحة

حرائق الغابات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف أسباب حريق غابات الأمازون

الإعلامي تامر أمين

"قومي المرأة" يشكو تامر أمين بسبب رانيا علواني

أرشيفية

تحويل «التعليم الصناعي» إلى «عسكري» هل يقضي على الشغب؟

لينا الفيشاوي

فيديو صادم لـ «لينا الفيشاوي» عن والدها

أرشيفية

بعد إساءتها للبدينات.. هذه العقوبات تنتظر «ريهام سعيد»

أرشيفية

مارس معها الجنس وقتلها.. تفاصيل مثيرة

أحمد عبد العزيز، المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي

مستشار «مرسي» لـ «نائب المرشد»: «سايق عليك النبي.. كفايه كدا»

لليوم الثاني.. تجدد "انتفاضة السجائر" بالرمثا الأردنية

عرب وعالم

تظاهرات الأردن
تظاهرات الأردن

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

وكالة أنباء الأردن تكشف سبب لقاء«السيسي» بالملك عبدالله

#

استمرار اعتصام قوى المعارضة والمجلس العسكرى يلتزم الصمت

#

مصر تلغي رحلتين إلى الخرطوم جراء الاضطرابات

#

"شوقي": امتحان الصف الأول الثانوي ليس عليه أي درجات

تجددت أعمال الشغب والاحتجاج، في مدينة الرمثا شمالي الأردن، السبت، لليوم الثاني على التوالي، رغم إعلان حكومي عن التوصل لاتفاق ينهي أشكال الاحتجاج والتصعيد بعد قرار حدد كميات السجائر المسموح بدخولها للبلاد.
وأفاد مراسل الأناضول بأن المئات أغلقوا الشوارع الرئيسية في المدينة الحدودية مع سوريا، وسط هتافات تُطالب برحيل الحكومة.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت الحكومة توصلها لاتفاق مع وجهاء المدينة ينهي "جميع أشكال الاحتجاج والتصعيد، وتأييد الإجراءات الحكوميّة المتخذة لمنع تهريب المخدّرات والسلاح والدخان (السجائر)".
وكان مجلس الوزراء الأردني حدد كميات السجائر التي يمكن للمسافر إدخالها معه من المعابر الحدودية بـ"كروز واحد"، وذلك ضمن إجراءات عديدة، قال إنها تأتي "للحد من عمليات تهريب السجائر (الدخان)، التي زادت في الآونة الأخيرة وأثرت على المنافسة في السوق المحلية".
ويعمل عديد من أهالي مدينة الرمثا الأردنية على سيارات الأجرة العاملة على خط سوريا، والذين يُعرفون بالتسمية المحلية "البَحّارة".
يتبع// -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» عمرو أديب: "هنروح في ستين داهية بسبب هذا الأمر"
» الزمالك يفوز على ديكاداها بسداسية في دوري أبطال إفريقيا
» مستشاربالنقد الدولي يكشف دلالات خفض سعر الفائدة
» البحرين تمنح رئيس وزراء الهند وساما رفيعا
» هذا ما قاله كلوب عنهدف صلاح الثالث في مرمى أرسنال
» لليوم الثاني.. تجدد "انتفاضة السجائر" بالرمثا الأردنية
» "سولكنيغ" يطيح بأكثر وزراء الجزائر إثارة للجدل
» المنطقة الآمنة.. العمليات التركية الأمريكية تبدأ عملها
» «البشير» يطلب الإفراج عنه مقابل هذا الأمر
» نجل ملكة بريطانيا يتحدث عن علاقته بـ «الملياردير المغتصب»
» ريال مدريد يتعادل إيجابيا أمام بلد الوليد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد