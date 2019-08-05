إعلامية سعودية تهاجم الرجال.. السبب صادم

يبدو أن حالة الجدل التي تحيط بالإعلامية عنود الحربي، لم تنته بعد، حيث شنت "عنود" هجومًا حادًا على معشر الرجال بشكل كامل، متهمة إياهم بالتحكم في النساء وسط تضحياتهن.

ونشرت عنود الحربي مقطع فيديو على حسابها الرسمي على ”سناب شات” وهي تقود سيارتها، قائلة "بكل اختصار يا معشر الرجال رفقًا بينا.. إحنا إذا حبينا نبيع كل شيء عشانكم".

وأضافت: "ما يصير تقصرون في أشياء وتطلعوننا إحنا غلطانين.. كيف يصير هذا.. وليش ما تعترفون بغلطكم.. أنا قاعدة أنفخ في قربة مخرومة.. يعني مهما أقول ما تتغيرون " .

واعتقد بعض المتابعين أنها تخص شخصا بعينه دون ذكر اسمه، موجهين اللوم لها بظلم الرجال فمنهم الجيد والسيء ولا يمكن التعميم.