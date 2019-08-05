» الزمالك يحدد موعد الإياب أمام ديكاداها الصومالي

05 أغسطس 2019 - 01:26 م

حدد فريق الكرة الأول بالزمالك يوم 23 أغسطس الجاري موعدًا لمواجهة ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب ستاد بتروسبورت.





كما يواجه الزمالك ديكاداها الصومالي يوم 11 أغسطس الجاري في لقاء الذهاب بملعب بتروسبورت.





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أسماء حكام مباراة الزمالك وديكادا بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





