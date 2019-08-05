برلماني يطالب بحظر نزول البحر بالملابس الداخلية

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الساحل الشمالي بيتحول الي جمصة ، مفروض نمنع نزول البحر بالملابس الداخلية و الجلاليب
— Farag Amer (@FaragAmer_) August 5, 2019
الساحل الشمالي بيتحول الي جمصة ، مفروض نمنع نزول البحر بالملابس الداخلية و الجلاليب
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