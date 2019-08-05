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«الوفد» يفصل "البدوي" من عضوية الحزب

الحياة السياسية

السيد بدوى
السيد بدوى

سارة أشرف

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قرار

فصل

الوفد

السيد بدوي

أصدر حزب الوفد برئاسة بهاء الدين أبو شقة، قرارًا بإسقاط عضوية رئيس الحزب السابق، السيد البدوي شحاتة، من عضوية الحزب.

وأوضح "الوفد" فى بيانه، أن القرار جاء استنادًا إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيو 2019، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهرًا لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أي خطوات بالسداد لإسقاط الأحكام.

وتابع البيان: بناء على المذكرة المقدمة من سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، وعلى تأشيرة رئيس الحزب عليها، والتي تتضمن اتخاذ ما يلزم طبقًا للائحة الداخلية للحزب، وحيث إن البدوي فقد أحد شروط عضوية الحزب، فقد تقرر تنفيذ قرار الهيئة العليا، وصدر القرار رقم 140 لسنة 2019 بإسقاط عضويته من الحزب.


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