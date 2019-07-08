مدرب الجزائر: أملك مجموعة مميزة من اللاعبين

أعرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على غينيا بثلاثة أهداف دون رد، والتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «مصر 2019».



تأهل المنتخب الجزائري إلى دور الثمانية بالبطولة القارية بعد الفوز، مساء الأحد، على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في استاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16.