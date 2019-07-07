هذه حقيقة ذهاب محمد صلاح إلى الغردقة للقاء راموس

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الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

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نفى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل، خروج محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، من المعسكر لزيارة سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد، والذي يتواجد في الغردقة خلال تلك الفترة.
وأوضح شوبير، في تصريحات تليفزيونية لقناة «إم بي سي مصر»، أنه سأل بنفسه لاعبين بالمنتخب، لينفوا له تلك الأنباء، واصفا إياها بالشائعات.
وعن أزمة عمرو وردة، لاعب المنتخب، قال شوبير، إن كافة اللاعبين تضامنوا مع وردة في أزمته لإعادته لصفوف المنتخب، وليس صلاح وحده من دعمه.
واعترف شوبير بأن لاعبي المنتخب كانوا أقوى من اتحاد الكرة.
وسرد شوبير قصة أزمة عمرو وردة منذ البداية، قائلا: «عندما حدثت الأزمة أبلغنا هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد على (جروب) خاص يجمع أعضاء اتحاد الكرة بقراره باستبعاد عمرو وردة وأننا سنُكمل البطولة بـ22 لاعبا واتحاد الكرة سيصدر بيانه».
وأضاف في تصريحاته عبر قناة إم بي سي مصر: «الكل وافق على قرار هاني أبوريدة، ثم تحولت الأمور بعد ذلك».
وأوضح: «العودة في القرار كان أزمة كبيرة بالنسبة لي. رفضت تماما فكرة عودة عمرو وردة من جديد، لأن اتحاد الكرة اتخذ قراره بالفعل وكان لابد أن يُصمم عليه».
وواصل «نعم حصل ضغط من اللاعبين على اتحاد الكرة، وللأسف المسؤولون رضخوا لضغط اللاعبين وعادوا في قرارهم».
وتابع: «رفضت قرار العودة وأخبرتهم بضرورة التمسك بالقرار».


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