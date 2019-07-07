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بعد سقوط قذائف..

إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة بطرابلس الليبية

عرب وعالم

مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية
مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية

المصريون ووكالات

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ليبيا.. إعادة فتح مطار معيتيقة بطرابلس بعد إغلاقه لساعات

أعلن مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، غربي ليبيا، إغلاقه لإشعار آخر عقب سقوط قذائف بالمطار.
وذكر المطار في بيان على «فيسبوك» أنه جرى «توجيه طائرة طيران البراق القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي لمطار مصراتة الدولي بعد إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر»، وذلك عقب «سقوط قدائف بمطار معيتيقة الدولي».
وأعلنت السلطات الليبية في العاصمة طرابلس الأربعاء الماضي استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس عقب توقفه جراء ضربة جوية.
وأكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي، في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، على «عودة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي واستئناف الشركات لرحلاتها المجدولة لهذا اليوم»، مؤكدة على أن شركة «طيران الراحلة» ألغت رحلتها المقررة لهذا اليوم لمطار تونس قرطاج الدولي ليتم دمجها مع رحلة يوم الغد.
وتوقفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الليبي بالعاصمة طرابلس إثر تعرضه لقصف جوي من قبل طائرات حربية لسلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وبحسب تصريحات للجيش، قال إنه استهدف طائرات أجنبية بمطار معتيقية.

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