إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة بطرابلس الليبية

أعلن مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، غربي ليبيا، إغلاقه لإشعار آخر عقب سقوط قذائف بالمطار.



وذكر المطار في بيان على «فيسبوك» أنه جرى «توجيه طائرة طيران البراق القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي لمطار مصراتة الدولي بعد إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر»، وذلك عقب «سقوط قدائف بمطار معيتيقة الدولي».

وذكر المطار في بيان على «فيسبوك» أنه جرى «توجيه طائرة طيران البراق القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي لمطار مصراتة الدولي بعد إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر»، وذلك عقب «سقوط قدائف بمطار معيتيقة الدولي».