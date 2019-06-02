» تفسير رؤية المكان المهجور

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الخوف

النجاة

الهدوء

مهجور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني في مكان مهجور وخائفة جداً ولكنى خرجت منه وشعرت بالهدوء. أنا أرملة وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجودك فى مكان مهجور يدل على المعاناة من مشاكل أو مشكلة تعذر فيها الحل و سببت لك ضيقًا وهمًا. و الخوف بشرى بالنجاة والنصر وتفريج الكرب لقوله صلى الله عليه وسلم (نصرت بالرعب). والخوف سلامة لك من أمر تكرهينه والخوف توبة فكل خائف تائب. والخوف يؤول أيضًا بالضد فهو أمان لك لقوله تعالى: ( وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ) النور 55. وأبشرى فالخوف والخروج من المكان نجاة من قوم ظلمة لقوله تعالى: ( فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ? قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) 21 القصص. وانتبهى لأن الخوف أحيانًا يؤول بارتكاب ذنب. وشعورك بالهدوء يدل على نجاحك في الحياة والتغلب على المصاعب التى تواجهك، و التفكير والتأمل فى حياتك و قد يدل على إحتياجك بالفعل للهدوء الفعلى و استعادة نشاطك و سلامة التفكير والتوازن. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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