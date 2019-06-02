الدولار يتراجع مجدداً أمام الجنيه المصري

02 يونيو 2019 - 04:56 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار خلال فترة التعاملات المسائية في البنوك اليوم 2 يونيو.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال التعاملات المسائية اليوم، حيث انخفض سعر الصرف 5 قروش.

وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.85 جنيه، كما هبط سعر الشراء قرشا واحدا إلى 16.80 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك العربي الأفريقي، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.