المركزي يسدد مبلغ ضخم للبنك الأفريقي

02 يونيو 2019 - 04:43 م

قام البنك المركزي المصري بسداد مبلغ 406 مليون دولار للبنك الأفريقي نهاية مايو المنقضي.

وجاء سداد المبلغ كجزء من القرض الذي حصلت عليه مصر من البنك في فبراير 2016.

ووقع البنك المركزى المصرى فى فبراير 2016 اتفاقية مع البنك الافريقى للتصدير والاستيراد للحصول على تسهيلات بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المستوردين المصريين على تخفيف القيود المؤقتة المفروضة على توافر العملات الأجنبية لاستيراد المنتجات الاستراتيجية والمنتجات الصناعية الرئيسية، كما حصل المركزى المصرى على مبلغ 3.2 مليار دولار لمدة عام، وذلك فى إطار برنامج إتاحه البنك الإفريقى لتمويل البنوك المركزية فى القارة الإفريقية لمواجهة تقلبات السوق من خلال توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد احتياجاتهم الاساسية وتعزيز السيولة الدولارية.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن سداد مبلغ 3.7 مليار دولار في صورة قروض حصل عليها من " إفريسكيم بنك" لتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام و السلع الاستراتيجية وغيرها.