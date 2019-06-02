بالأرقام.. مبالغ ضخمة يحصدها ليفربول بعد التتويج

02 يونيو 2019 - 04:12 م

حصد فريق ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، لقب بطل دوري أبطال أوروبا ليلة أمس، ومن المقرر ان تصل الجوائز التي سيحصل عليها الفريق من الاتحاد الأوروبي 66 مليون جنيه استرليني.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن ليفربول حصل فقط على أقل من 17 مليون إسترلينى بسبب الفوز فى مباراة الأمس على توتنهام بنتيجة 2-0، وأوضحت أن كلا من ليفربول وتوتنهام سيحصل على 31 مليون إسترلينى من الإيرادات التليفزيونية، بسبب بلوغ الفريقين للمباراة النهائية.

وسيصل مجموع جوائز ليفربول، سواء بسبب بلوغ النهائى أو من الإيرادات التليفزيونية، إلى ما يقرب من 97 مليون إسترلينى، بينما سيحصل توتنهام على 96 مليون إسترلينى.