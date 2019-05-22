» السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ «موقف حازم»

22 مايو 2019 - 02:40 ص

رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، في قصر السلام في جدة، الذي دعا المجتع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني لإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع».



قال وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء الرسمية، إن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي ومختلف الجهود بشأنها.



اعتبر الوزير أن دعوة الملك سلمان إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة نهاية مايو الجاري، تأتي لحرصه على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد تصرفات النظام الإيراني ووكلائه «العدوانية» في المنطقة، وتداعياتها «الخطيرة» على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.



جدد الوزير تأكيد المملكة على السلام في المنطقة وأنها لا تسعى إلى غير ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائماً ممتدة للسلم وتسعى لتحقيقه وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني أن تعيش في أمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.



طالب الوزير المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني لإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع، وأن يبتعد ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر وأن لا يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه.

