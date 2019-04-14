"أعمال عنصرية" لشرطة باريس بحق المشردين والأفارقة

14 أبريل 2019 - 11:40 م

اتهم الحقوقي جاك توبون، المعيّن أمين المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان في فرنسا، الأحد، عناصر الشرطة الفرنسية، بارتكاب "أفعال عنصرية" بحق المشردين والأفارقة في عدد من أحياء العاصمة باريس.



وذكرت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الأسبوعية، أن توبون، أبلغ مكتب المدعي العام في باريس، أن الشرطة أعطت تعليمات لعناصرها في مناطق محددة من العاصمة بالقيام بأعمال عنصرية (عمليات تفتيش تمييزية) ضد المشردين السود والأفارقة أثناء فحص هويتهم.



وأضاف الصحيفة، نقلا عن توبون، أن ضباط الشرطة ارتكبوا أفعالًا غير قانونية، وأن مديرية شرطة باريس تتحمل المسؤولية عن تلك التصرفات.



وطالب توبون وزارة الداخلية الفرنسية بإجراء تحقيق حول تلك الأفعال العنصرية.



وأوضح أن الشرطة صدرت لها تعليمات بالتحقق من هويات "عصابات السود المتحدرين من شمال إفريقيا"، حسبما ذكرت الصحيفة.



وذكرت الصحيفة أن التعليمات كانت قد صدرت ما بين الأعوام 2012-2018.

