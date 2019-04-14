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ليل يمطر شباك سان جيرمان بخماسية في الدوري

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ليل يهزم جانجون بهدف في الدوري الفرنسي
ليل يهزم جانجون بهدف في الدوري الفرنسي

المصريون ووكالات

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سان جيرمان يحلق بعيدًا بقمة الدوري الفرنسي

أمطر فريق ليل، الأحد، شباك ضيفه باريس سان جيرمان بخمسة أهداف لهدف، في ختام مباريات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الفرنسي لكرة القدم، ليؤجل حسم سان جيرمان للقب المسابقة المحلية.
جاءت بداية المباراة سريعة وقوية، وتقدم ليل مبكرًا بهدف عن طريق البلجيكي توماس مونيير لاعب سان جيرمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 7 من زمن اللقاء.
ولكن لم يستمر التقدم أكثرًا من 4 دقائق ليتعادل سان جيرمان بهدف الإسباني خوان بيرنات، الذي يتعرض للطرد بعدها وتحديدًا في الدقيقة 36 من زمن المباراة.
سيطر ليل على مجريات الشوط الثاني، ونجح في إضافة 4 أهداف عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي ومواطنه جوناثان بامبا والبرازيلي غابرييل والبرتغالي جوزيه فونتي في الدقائق 51 و65 و71 و84 من زمن اللقاء.
بهذه النتيجة، تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 81 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة عن ليل.
وخاض سان جيرمان 31 مباراة حتى الآن فيما لعب ليل 32 مباراة، ويحتاج الأول لنقطتين للتويج باللقب في مبارياته الـ 7 المتبقية حتى وإن فاز ليل بباقي مبارياته ووصل للنقطة 82.
ويحمل باريس سان جيرمان، لقب النسخة الأخيرة، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجًا باللقب في 10 مناسبات. -

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