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نانسي بيلوسي تدعو ترامب لحذف هذا الفيديو "التحريضي"

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ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

المصريون ووكالات

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"ترامب" يغرق الولايات المتحدة في الفوضى

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الأحد، الرئيس دونالد ترامب لحذف تغريدة "تحريضية" على تويتر ضد عضو الكونغرس المسلمة إلهان عمر.
ونشر ترامب، أمس السبت، تغريدة تضمنت فيديو لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وفيه مقطع للنائبة الديمقراطية إلهان عمر، يظهرها بأنها تستهين بتلك الهجمات.
وهاجم ترامب إلهان عمر مؤخرا بعد خطاب ألقته في لوس أنجلوس، قبل عدة أسابيع، عن الإسلاموفوبيا التي يواجهها المسلمون منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، قولها في بيان إنها اتخذت الخطوات اللازمة لضمان سلامة النائبة إلهان عمر، بعد تغريدة ترامب.
وقالت إنها تحدثت مع سلطات الكونغرس بعد تغريدة ترامب لـ"ضمان قيام شرطة الكابيتول بالتقييم الأمني اللازم لحماية عضو الكونغرس عمر، وعائلتها، وموظفيها".
وأضافت أن الشرطة "ستواصل مراقبة ومعالجة التهديدات التي قد تواجهها (عمر)". وتابعت بيلوسي بالقول : "كلمات الرئيس تزن طنًا، وخطاباته البغيضة والتحريضية تخلق خطرًا حقيقيًا.
ويجب على الرئيس ترامب حذف ذاك الفيديو الخطير الفظ". وقالت الوكالة الأمريكية إنه وبعد وقت قصير من طلب بيلوسي، ألغى ترامب تثبيت التغريدة على رأس منشوراته في تويتر.
وكانت بيلوسي - إلى جانب ديمقراطيين آخرين - انتقدوا ترامب على تلك التغريدة، واتهمه البعض بأنه يحاول التحريض على العنف ضد النائبة المسلمة.
وفي وقت سابق الأحد، دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن ترامب بالقول إن الرئيس دونالد ترامب لم يقصد أي إساءة في تغريدته.
وقالت لمحطة "أي بي سي نيوز" التلفزيونية "لا يقصد الرئيس الإساءة ولا العنف بالتأكيد تجاه أي شخص... لكن على الرئيس بالقطع مخاطبة عضو الكونغرس بسبب تاريخ من تعليقاتها المعادية للسامية وليس لمرة واحدة فحسب".
ويستهدف ترامب ومنظمات اللوبي الإسرائيلية في أمريكا، وعلى رأسها لجنة العلاقات العامة الأمريكية- الإسرائيلية (آيباك)، النائبة عمر منذ أن انتقدت دور اللجنة في التأثير على سياسات الإدارة في واشنطن.
وتتهم هذه الجهات النائبة بمعاداة السامية، الأمر الذي تنفيه عمر بشدة.
وخالف العديد من الزعماء والنشطاء والجماعات الدينية بما فيها اليهودية والمسيحية، ترامب و آيباك الرأي، ويعتبرون حملات التشويه التي تستهدفها عملية ممنهجة لإسكات الأصوات الناقدة لإسرائيل وسياسات ترامب المثيرة للجدل. -

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