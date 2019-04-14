» "الزراعة" ترفع حالة الطوارئ بسبب هذا الأمر الخطير

14 أبريل 2019 - 10:50 م

أكد د. محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الحشرة القاتلة التي ظهرت مؤخرا.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أنه تم تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومكافحة الحشرة القاتلة، مشيرا إلى رفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات لمواجهة تلك الحشرة القاتلة بالمحاصيل الزراعية.

