"موسى" يكشف تفاصيل تسريب الجماعة الإرهابية لأسرار الدولة

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية سربت وثائق ومعلومات مهمة تمس أمن البلد، لمخابرات بعض الدول، والتنظيمات الإرهابية، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضح موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، قائلا: «المصريين حافظوا على بلدهم من انتهاك سيادة الدولة وبيع أسرار الأمن القومي، من الخونة اللي حكمونا لمدة سنة»، متابعا: «الإخوان تحالفوا مع أجهزة الاستخبارات وجماعات الإرهاب».
وأضاف موسى أن قيادات إخوانية سربوا العديد من أسرار الدولة والمعلومات الخاصة بمصالح البلاد وأمنها القومي إلى تنظيمات ودول أجنبية، وترتب عليه تأثير سلبي على علاقة مصر مع بعض الدول، متابعا: «هؤلاء القيادات كانوا يعملون في رئاسة الجمهورية خلال فترة حكم الإخوان».
وتابع: «جميع مؤسسات الدولة كانت تتعامل مع الإخوان بحسن نية وبمنتهى الأمانة، وكانوا يرفعوا لرأس الدولة التقارير، لكن الخونة من الإخوان كانوا يسربوها لمخابرات دول وجماعات إرهابية»، متابعا: «سجلنا مرافعات نيابة أمن الدولة كاملة وهنعرضها قريبا.. هما كانوا فاضيين يقتلونا ويتخابروا ويبيعوا البلد، ويتحالفوا مع العملاء، كل ده في سنة، ما بالك لو فضلوا 4 سنين.


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