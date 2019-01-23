» سر القبض على لاعب الأهلي السابق

23 يناير 2019 - 08:55 ص

ألقت قوات الأمن بجنوب أفريقيا القبض على باكاماني ماهالامبي - لاعب الأهلي السابق وصن داونز حاليا - بتهمة القيادة بسرعة جنونية.



و وجهت الشرطة تهمة "تعريض حياة المواطنين للخطر" و "القيادة بسرعة كبير" إلى "ماهالامبي" ، وتم توقيفه والتحفظ على السيارة ، حسب صحيفة "سيتزين" الجنوب أفريقية.



وأُجري للاعب اختبار كحول ، وثبت عدم تناول اللاعب لآية مواد كحولية وبناء عليه تم الإفراج عنه بعد اعتذاره عن الواقعة والتعهد بعدم تكرارها.



