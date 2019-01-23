» القبض على فنان شهير بتهمة اغتصاب فتاة

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كريس براون
كريس براون

أحمد عادل شعبان

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الاغتصاب

كريس براون

ألقت السلطات الفرنسية القبض على مطرب الراب الفرنسي كريس براون بتهمة اغتصاب امرأة فرنسية .

وتوجهت امرأة تبلغ من العمر 24 سنة إلى السلطات الفرنسية وأبلغتهم أن "براون" قام بالتحرش الجنسي بها ثم اغتصابها بأحد الفنادق بعدما تقابلا بأحد الملاهي الليلية .

وأشارت المرأة في بلاغها إلى أن عددًا من حرس "براون" وأصدقائه ساعدوه في القيام بفعلته .

وإثر ذلك أوقفت الشرطة الفرنسية "براون" وحرسه وأصدقائه لحين انتهاء التحقيقات.

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