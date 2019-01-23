مفاجأة يشيب لها الولدان فجرتها ذابحة ابنها بـ"فندق" في التحقيقات

23 يناير 2019 - 07:36 ص

فجرت المتهمة بذبح ابنها في أحد فنادق الأزبكية مفاجأة يشيب لها الولدان بعدما اعترفت بقتل ابنتها - شقيقة المجني عليه - بإحدى الدول الخليجية وتمكنت من الإفلات بفعلتها .



وقالت السيدة خلال التحقيقات إنها كانت تعيش مع زوجها بإحدى الدول الخليجية وأنجبت طفلة ثم قامت بقتلها في شهر يناير من العام الماضي".



وأضافت: "قمت بخنقها حتى ماتت ثم قلت إنها ماتت بشكل طبيعي نتيجة أنها (شرقت) وأثبتت التحقيقات في الدولة التي كنت أقيم فيها عدم وجود شبهة جنائية".



واستدركت: "قتلتها لأني مكنتش عايزة أخلف من جوزي أصلا لأنه كتب كل أملاكه باسم طفل آخر خلفه من طليقته وكان بيهددني إنه هياخد ولادي مني".



وتابعت: "لما بدأ يهددني ياخد مني ابني .. خوفت ياخده وقررت أحرق قلبه فرحت الفندق ودبحته عشان لا هو ياخده ولا أنا آخده".



قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن قوات الأمن تمكنت من القبض على المتهمة خلال اختبائها بشقة سكنية بالإسكندرية.

