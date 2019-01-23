الراقصة جوهرة تكشف تفاصيل مثيرة عن القبض عليها

23 يناير 2019 - 01:20 ص

كشفت الراقصة الاستعراضية «جوهرة» عن تفاصيل احتجازها 3 أيام في مصر بتهمة «التحريض على الفسق والفجور»، معقبة: «كل اللي كانوا معايا في الحجز حبوني وكانوا بيعاملوني باحترام».



وأضافت في لقائها ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنها لم تتلق أية عروض للزواج، لكن جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي اعتاد طلبها للزواج.

