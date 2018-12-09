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ترامب: الادعاء لم يتوصل إلى دليل على "التواطؤ" مع روسيا

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ممثلي الادعاء، لم يتوصلوا إلى دليل على التواطؤ مع روسيا، رغم إجراء تحقيق طويل ومكلف لبحث اتهامات بتدخل موسكو في حملته الانتخابية عام 2016.
وبعد يوم من حديث مدعين أمريكيين بالتفصيل عن محاولة روسية لم تكن معروفة في السابق لمساعدة حملة ترامب في انتخابات الرئاسة، كتب الرئيس الأمريكي تغريدة على تويتر قال فيها: "بعد عامين وملايين الصفحات والوثائق وتكلفة تجاوزت 30 مليون دولار، لا تواطؤ".


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