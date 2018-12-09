«المسابقات» تحدد موعد مباراة الزمالك وبتروجت

09 ديسمبر 2018 - 04:59 م

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الزمالك ضد بتروجت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الزمالك مع بتروجت ضمن الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز يوم الجمعة 28 ديسمبر الجارى في الساعة السادسة مساء بملعب بترو سبورت.

ويتصدر الفارس الأبيض بقيادة السويسرى كريستيان جروس، ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، ويأتي نادي بيراميدز في المركز الثاني.