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الخزانة الأمريكية: إرجاء تطبيق العقوبات على 3 شركات روسية

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها قررت تأجيل تطبيق العقوبات على 3 شركات روسية، وذلك لمدة أسبوعين إضافيين.
وتهدف الخطوة الأخيرة إلى منح الملياردير الروسي، أوليج ديريباسكا - صاحب أكبر حصة في أسهم هذه الشركات - مزيدًا من الوقت لخفض حصصه فيها، إذ أن العقوبات شملت هذه الشركات بدعوى أن "ديريباسكا مقرب من الكرملين".
وذكرت الوزارة الأمريكية، أنها مددت موعد تطبيق عقوباتها على شركات "إن+غروب" و"يونايتد كومباني روسال" و"غاز غروب" من 7 حتى 21 من يناير 2019.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أبريل الماضي فرض عقوبات على عدد من رجال الأعمال والمسئولين الروس وبعض الشركات والمؤسسات الحكومية الروسية.


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