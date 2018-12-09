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"تباطؤ الطلب" وراء تراجع صادرات الصين ووارداتها في نوفمبر

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أعلنت الصين، أن الصادرات والواردات في شهر نوفمبر كانت أبطأ من المتوقع، مما يعكس تباطؤًا في الطلب المحلي والعالمي، ويثير احتمال اتخاذ السلطات إجراءات لمنع انخفاض معدل النمو بشدة.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن الصادرات زادت 5.4% فقط في نوفمبر على أساس سنوي، وهو أضعف أداء منذ انخفاض بنسبة 3% في مارس، وأقل بكثير من زيادة بواقع 10% كانت متوقعة في مسح أجرته وكالة رويترز.
وكشفت بيانات الجمارك، أن النمو السنوي للصادرات إلى جميع شركاء الصين الرئيسيين تباطأ بشدة.
وزادت الصادرات، إلى الولايات المتحدة 9.8% في نوفمبر على أساس سنوي مقارنة بـ 13.2% في أكتوبر.
وزادت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 6% مقارنة بـ 14.6% في أكتوبر، بينما انخفضت الصادرات إلى كوريا الجنوبية على أساس سنوي؛ وذلك رغم زيادتها 7.7% في أكتوبر.
وارتفعت الواردات 3%، وهو أبطأ معدل منذ أكتوبر عام 2016، وأقل بكثير من نحو 14.5% كانت متوقعة في المسح..


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