  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:07 م
بحث متقدم
ريال مدريد

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وهويسكا

الرئيس السيسي

3 أسباب وراء إنجاز قناة السويس الجديدة في عام

الاهلى

«فيفا» يحتفي بالأهلي قبل مونديال الأندية

القمة الخليجية 2018

أول تعليق من دول المقاطعة على غياب «تميم» عن القمة الخليجية

الجوازات السعودية

قرار سعودي صادم بشأن الوافدين

الإفتاء

"الإفتاء": مصر تطبق الشريعة الإسلامية

هبوط مؤشرات البورصة

نزيف لليوم السادس.. البورصة تخسر 9.1 مليار جنيه

وزارة الاستثمار

بدء إنشاء المنطقة الحرة العامة بـ"نويبع"

الجماعة الإسلامية تعلن انسحابها من تحالف الإخوان

الجماعة الإسلامية تعلن انسحابها من تحالف الإخوان

صلاح والسيسي

وصلة ضحك لـ"الرئيس" بسبب محمد صلاح

الحكومة تبحث مع "مرسيدس" نشر الأتوبيسات السريعة بالمدن الجديدة

الحياة السياسية

هشام عرفات وزير النقل
وزير النقل

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

دولة أوروبية تلغي تذاكر المواصلات العامة

#

وزارة الإسكان: 8 مهام لوحدة نقل المدن الجديدة

#

التحقيق مع سائق ترام مصر الجديدة

#

بالصور.. ننشر أسماء المحافظين الجدد


اجتمع عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وهشام عرفات وزير النقل مع وفد شركة مرسيدس دايملر العالمية لإنتاج الأتوبيسات برئاسة تيل اوبروردر، لبحث الاستفادة من إمكانات الشركة فى تزويد مصر بالأتوبيسات السريعة ( ذات المسارات الخاصة ) والتى تعد أحدث الوسائل المستخدمة فى النقل الجماعى.
وقال نصار، إن هذا الاجتماع سيتيح إقامة شراكة بين إحدى الشركات المصرية وشركة مرسيدس دايملر العالمية لإنتاج هذه النوعية من الأتوبيسات، والتى تسهم فى تخفيف حدة الزحام وبصفة خاصة داخل المدن وكذا تقليل نسب العوادم ومن ثم تحقيق التوافق مع الاشتراطات البيئية.
وأكد وزير النقل، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير أسطول النقل وبصفة خاصة وسائل النقل الجماعى بهدف إيجاد وسائل نقل سريعة للربط بين المدن، لافتًا إلى أنه سيتم البدء فى تشغيل هذه النوعية من الأتوبيسات بالمدن الجديدة بدء التشغيل التجريبى خلال عام 2020.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "طالبان" تقتل 8 وتأسر 10 جنود أفغان
» إيران: تستأنف صادرات الغاز إلى العراق
» السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين فى تزوير محررات رسمية
» جهاز المشروعات يوقع اتفاقيتين بقيمة 60 مليون يورو
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وهويسكا
» رغم غياب «تميم» عن القمة الخليجية.. قطر: «هزمنا الحصار»
» بدء إنشاء المنطقة الحرة العامة بـ"نويبع"
» ضبط 8 آلاف أسطوانة بوتاجاز و93 طن دقيق مدعم
» انتحار فتاة تحت عجلات مترو الأنفاق بدار السلام
» عرض عالمي لـ"رانيا يوسف" بعد أزمة الفستان
» تأجيل اجتماع مجلس "الجبلاية"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »