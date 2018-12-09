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جهاز المشروعات يوقع اتفاقيتين بقيمة 60 مليون يورو

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نيفين جامع
نيفين جامع

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وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، اتفاقيتي قرض ومنحة مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية في المحافظات.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، في تصريحات على هامش منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ اليوم، إن اتفاقية القرض بقيمة 45 مليون يورو وستوجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات مصر وسيكون مدته 4 سنوات لفائدة ميسرة.
وأضافت، أن اتفاقية المنحة بقيمة 15 مليون يورو وسيتم توجيهها لتمويل مشروعات لتطوير البنية التحتية والمجتمعية في مناطق بـ 6 محافظات مصرية هي الإسكندرية والجيزة وأسيوط والمنوفية وبورسعيد والشرقية.


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