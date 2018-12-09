أول تعليق من دول المقاطعة على غياب «تميم» عن القمة الخليجية

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متابعات - خالد الشرقاوي

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القمة الخليجية

تميم

دول المقاطعة

علقت الخارجية البحرينية اليوم الأحد، على غياب الأمير تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر، عن القمة الخليجية المنعقدة في الرياض، لتكون البحرين أول دولة من بلدان المقاطعة تعلق على غيابه.

واعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بتغريدة على "تويتر"، عقب وصوله إلى الرياض، أن أمير قطر كان يتوجب عليه القبول بالمطالب "العادلة" ويتواجد في القمة، وفق قوله.

وتستضيف السعودية اليوم القمة السنوية لمجلس التعاون التي تعقد في أجواء أزمات متنوعة منها الخلاف مع قطر والحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويشارك في القمة كل من ملك البحرين حمد بن عيسى، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فيما يترأس وفد الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، كما أوفد سلطان عمان قابوس بن سعيد، نائب رئيس وزرائه نيابة عنه.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الأمير تميم بن حمد لن يشارك في القمة رغم تلقيه دعوة رسمية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وأوضحت أن مشاركة قطر ستقتصر على وزير دولة.


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