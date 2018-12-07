» عضوة الكونجرس المسلمة تتهم ترامب بالعنصرية

07 ديسمبر 2018 - 11:00 م

اتهمت عضوة الكونغرس الأمريكي المسلمة رشيدة طليب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "عنصري".



وقالت طليب، في مقابلة أجراتها مع صحيفة "ذا هيل"، "أعتقد حقا أن ترامب عنصري، وربما كان هذا مثيرا للجدل".



وأضافت أن "العنصرية تتجلى في سياساته، وكلماته، وحقيقة الأمر أنه ما زال رئيسنا، لكن لا يهم، سأحاسبه على ذلك".



وفوز "طليب"، المرأة المسلمة ذات الأصول العربية بمقعد في مجلس النواب الأمريكي، بانتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وصفته عدد من وسائل الإعلام الأمريكية بمثابة هزيمة "ثانية" لترامب، على يد تلك السيدة ذات الأصول الفلسطينية.



وأشارت "سي إن إن"، أن دخول طليب، عن ولاية "ميشغان"، إلى الكونغرس، يعاكس نهج إدارة ترامب "المأججة للإسلاموفوبيا ومعاداة المهاجرين".



وكانت الهزيمة الأولى لترامب عندما قاطعته "رشيدة"، ومجموعة من 20 سيدة أثناء خطابه في الحملة الانتخابية في 2016، في مدينة ديتروين بولاية ميشيغان، منتقدة تأثير "المال الكبير على سياسة البلاد".



وبحسب صحيفة "ميشيغان لايف" المحلية، صرخت السيدات أيضا في وجه ترامب، متسائلات عن "نظرته إلى المرأة والتعامل معها".



وتنتمي طليب، سياسيا إلى جناح بيرني ساندرز، في الحزب الديمقراطي، وتدعو إلى إصلاحات مثل الرعاية الصحية الشاملة، إضافة إلى حماية البيئة، وتحديد رسوم مقبولة للتعليم الجامعي.

